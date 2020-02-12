SEMI國際半導體產業協會預期，在去年以來之庫存調整調整告一段落後，預計在今年下半年迎來半導體業之強勁復甦，2020年全球半導體產業將呈正向趨勢，今年全球半導體市場估成長7~8%，整體半導體設備市場也將回升，惟新型冠狀病毒成為最大變數，若上半年疫情警報解除，今年半導體成長5%仍可期。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，從今年的CES可看出產業三大趨勢，即智慧汽車、智聯網、數位健康的蓬勃發展。今年將是SEMI成立的50周年，同時今年主辦的三大展會，包括國際半導體展等也會擴大舉辦。

SEMI產業研究總監曾瑞榆針對今年產業景氣提出展望，預期在2019年下半年的疲軟態勢後，今年將迎來復甦；目前來看，各機構對今年半導體市場的成長率預估在5~10%，平均成長率估為7.3%，但這並不包括新冠肺炎對半導體供應鏈之影響，SEMI評估，若新冠肺炎疫情在6月底前解除，今年全球半導體產業景氣成長5%可期。

在半導體設備市場方面，SEMI產業研究總監曾瑞榆指出，去年因DRAM、NAND Flash價格重挫，記憶體大廠降低資本支出，使得去年總體半導體設備市場規模下降，但今年記憶體市場回溫，NAND Flash廠的投資將比DRAM更快回升，今年在記憶體價格趨穩、以及先進邏輯製程及中國大陸市場持續投資帶動，2020年設備與材料市場將比去年成長。

去年隨著7奈米及5奈米製程需求成長，台積電(2330)及美國的Intel去年下半年大舉投資，帶動先進邏輯製程支出，今年台積電資本支出續創新高，SEMI預期今年先進邏輯製程支出將穩定成長。今年在台積電持續增加資本支出帶動，SEMI預計今年台灣將蟬聯最大半導體設備市場，明年按照中國大陸目前的晶圓廠投入金額預估，預估2021年大陸將成為全球最大的半導體設備市場。

SEMI表示，目前貿易戰休戰對產業景氣為正向因素，但新型冠狀病毒疫情發展將是今年整體發展之不確定因素。

SEMI產業研究總監曾瑞榆指出，受到新冠肺炎疫情的影響，業者復工進度及中國大陸封城的強度是最大的隱憂，勢必也將衝擊全球供應鏈，但從供給及需求面來看，武漢並不是半導體重鎮，供給遞延不是壞事。惟需求端會受到影響，第一季將受到最大影響，大陸終端市場銷售第一季恐下滑20%。

(時報資訊)