受惠於MPI天線模組及高毛利多層板產品出貨暢旺，軟板廠-台郡(6269)去年第4季業績表現亮眼，由於台郡高頻天線產品正式進入收割期，台郡財務長熊雅士表示，今年除原有的MPI天線，亦會跨入LCP天線，預估2020年天線佔營收比重約在20%到30%，美系及日系外資看好台郡今年營運，分別給予台郡「建議加碼」及「買進」評等，目標價分別為158元及134元。

台郡於2月11日舉行法說會，受惠於2019年第4季新機佔比達75%，MPI天線產品出貨攀升及自動化效益顯現，帶動去年第4季合併毛利率、淨利率及獲利均創下單季歷史新高，累計2019年合併營收為260.33億元，年減2.8%，合併毛利率為22.8%，年增3.7個百分點，營業淨利率14.6%，年增2.8個百分點，稅後盈餘為31.53億元，年成長19.2%，稅後淨利率為12.1%，年增2.2個百分點，每股盈餘為10.02元。

大陸地區新冠病毒疫情至今未止，在大陸各地方政府嚴格管制人員流動抑止疫情，影響大陸地區廠商復工速度，台郡近幾年積極擴建高雄廠區，且昆山廠從1月至今約有5000人產能持續營運中，目前台郡約有75%到80%產能可供營運，讓台郡可以透過兩岸產能調配支應客戶需求，降低新冠病毒疫情的影響。

在今年天線新產品部分，熊雅士表示，今年除MPI天線外，亦會跨入用於更高頻傳輸的全新LCP材料天線領域，公司與客戶在手機、平板及NB都有，2018年天線產品佔公司營收比重約4%到8%，2019年佔比約13%到18%，其中2018年第4季天線產品佔比已達25%至30%，如果市場需求恢復，公司可以趕產能補回來，今年天線營收佔比可望達20%到30%。

台郡法說會後，美系及日系外資在最新報告正面看待台郡今年營運，分別給予台郡「建議加碼」及「買進」評等，目標價分別為158元及134元；不過亦有一家美系外資給予「Equal-weight(持股續抱)」評等，目標價為103元，台郡今天盤中股價則強攻漲停板。

(時報資訊)