民進黨立委王定宇稍早貼出月台照片，並表示大概有一到二成的乘客沒有戴口罩，「這是好的發展」。(擷取自王定宇臉書)

新冠肺炎引發口罩之亂，政府祭出購買實名制，也呼籲不是每個人都需要戴口罩，卻引來不小爭議。民進黨立委王定宇稍早貼出兩張月台照片，並表示大概有一到二成的乘客沒有戴口罩，「這是好的發展」。網友回文卻因陸委會主委陳明通而歪樓！

王定宇在臉書貼出兩張高鐵月台照片，照片中可看到有些民眾並未戴口罩！對此，王定宇表示，今天的高鐵，戴口罩的人已經不是百分之一百，空曠的月台開放空間，大概有一到二成的乘客沒有戴口罩，「這是好的發展」。他說聽取防疫專家的意見增加，非理性恐慌下降，一面期待武漢肺炎快解決，一面口罩量產也快要完成提升到千萬/每日。網友針對王定宇文章回文，並表示「台北市今天也感覺戴口罩的人變少了，宣導說明有見效」、「人也少好多，消毒藥水味明顯變重」、「早上藥局口罩沒有排隊人龍，一百個名額沒發完」。

未料，許多網友紛紛針對陳明通回文痛批！由於陸委會昨晚宣布放寬條件「開小門」給「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女入境，引發爭議！網友便紛紛在王定宇文章底下痛批「民進黨執政在這次武漢肺炎防疫的掌聲，被陳明通給破滅了，為何他在這個時間點要出來刷存在感，民進黨假如沒趕快把他換掉的話，可能會被拖累」、「本來因為政府與所有防疫人員的努力，所以台灣確診人數沒有增加進而導致社區感染我們都感到安心，也贊成我OK你先領，不一味去搶買口罩，但是因為陸委會居然開放陸配、其子女來台！真是引起大多數台灣公民氣憤並恐慌，逼得我也只好去排隊買口罩！我真的不懂，為何要這麼急開放他們來台？事情輕重緩急難道不知道嗎？」

然而，指揮中心指揮官陳時中稍早宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。陳時中說可理解陸委會接到許多人陳情希望回台的心情，但考量到大陸疫情情況，降低疫區人員流動，保護國人，因此撤回所有陸配子女回台管制措施，不過具有我國國籍者不受影響。

(中時電子報)