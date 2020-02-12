在新冠病毒疫情中的「吹哨者」陸醫師李文亮不幸逝世，引起眾多陸網民憤怒官方為了維穩打壓輿論，甚至在社群網站微博上推動「我要言論自由」，引起全球關注。對此，美兩黨議員推出決議案，除了紀念李文亮之外，更呼籲陸政府提高關於打擊疫情的透明度與配合度。

在新冠病毒疫情中的「吹哨者」陸醫師李文亮不幸逝世，美議員也提案要紀念他，並呼籲陸政府提高關於打擊疫情的透明度與配合度。

據《美國之音》報導，參議院外交委員會首席的民主黨成員梅南德斯（Bob Menendez）該會亞太小組主席加德納（Cory Gardner）等議員提出。稱李文亮為「英雄」的梅南德斯表示，大陸即使在危機中，對於資訊的壓制，竟然比陸人民安全還重要，「這是一個相當駭人、但具有戲劇性的例子，它告訴我們壓制資訊，哪怕是最單純有關於疾病的警告，對於習來說更為重要」。

李文亮醫生曾在去年底因向同業發佈有關新冠病毒的消息而遭警方訓誡，並被迫簽署聲明撤回警告，同時承認散播非法謠言。而決議案指出，大陸政府先前長達數周的時間淡化疫情的危險性，導致病毒一再散播，截至11日為止，大陸境內已有至少4萬2千確診病例，逾千人死亡。

該決議案呼籲陸政府及中國共產黨對新冠病毒的研究和調查保持公開透明；確保大陸人民及國際社會有自由、不受約束的資訊管道，不受內容審查或社交媒體控制；與美國政府，包括美國疾病控制預防中心全力進行合作；與其它國家，包括東南亞、非洲、拉丁美洲和其它醫療系統負擔較沉重的地區進行合作；停止將臺灣排除在世界衛生組織和國際民航組織等國際機構之外。

決議除了表示「強烈支持中國人民對言論自由的要求」之外，還肯定李文亮醫生有關大陸應更加開放和透明的信念的至關重要性，除了肯定言論自由有益於社會，能夠讓專家向公眾提出健康衛生警告，並協助人民確保政府能夠解決危機回應中的薄弱環節。

(中時電子報)