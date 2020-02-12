「以核養綠」公投發起人黃士在臉書上指出，政府雖然已統購統銷口罩，政府也拍胸脯表示說口罩絕對夠用，但拿官員們的說法比對，每天都有近200萬個口罩消失在黑洞，質疑有特權人士把口罩扣起來，和搶購口罩的民眾一點關係也沒有。

1月22日行政院長蘇貞昌表示，政府將釋出4500萬片口罩，絕對夠用，民眾無需搶購，24日蘇貞昌說，國內每天能生產188萬副口罩，最高可達244萬副，平常國內需求是130萬副，其中，50萬片為民生需求，80萬片為醫療使用。

1月26日經濟部長沈榮津表示，國內廠商27日-29日每天產能79萬片，30日後每天產能188萬片，最高產能為244萬片，1月27日沈榮津說表示，國內廠商27-29日每天產能93萬片，30日後每天產能390萬片，而1月30日蘇貞昌表示，希望未來能擴充達到700萬片或更多，因此1月31日蘇貞昌拍板，政府出資2億元建立口罩生產線，口罩產量將可達每日到1000萬片以上；同日，統購統銷政策上路，沈榮津說，每日徵用400萬片，分配140萬片給醫療使用，260萬片給超商通路。

不過中央防疫指揮中心於2月5日記者會上表示，自1月31日以來，已撥發255萬片醫用口罩，優先提供醫療防疫需求，平均每日42.5萬片，和沈榮津給的數字做比對，那麼每天有97.5萬片醫療口罩消失在黑洞。

黃士修表示，2月6日口罩實名制上路，由超商改為特約藥局販售，衛福部長陳時中表示，目前每天配送到通路160萬片，對比沈榮津說法，每天有100萬片民生口罩消失在黑洞。

黃士修指出，根據衛福部「107年底機構執業醫事人員數及每萬人口醫事人員數」統計，全國有31萬2887位醫事人員，就算是春節期間的每日產能79萬片也綽綽有餘，但是各地卻傳出第一線的醫療人員1天限領1片口罩，甚至2天才有1片口罩可用的困境，真相是政府早已全面控管口罩，如果醫院的口罩不足，那一定是有特權人士把口罩扣起來，政府介入管制，必有政治尋租。

黃士修強調，以上所提數字皆來自官方公開資訊，不需要透過立委調資料，更不需要用到微積分或大數據來驗證，光是每日產能就兜不起來，也還未將4500萬片戰備口罩納進去，現實就是第一線醫護人員仍然拿不到口罩。

黃士修進一步指出，每位立委每年花費納稅人近千萬元新台幣，職責是監督政府，點名2月6日開記者會帶頭「我罩你、你先領」活動的洪申翰、賴品妤、范雲、林楚茵、吳思瑤等民進黨立委不要再裝死，什麼時候要把消失在黑洞的口罩吐出來？

(中時 )