台灣獲得參與世衛組織（WHO）網上專家論壇資格，中國外交部發言人耿爽表示，此次出席是經過中國與世衛協調後，同意台灣防疫專家以「個人名義」參與論壇。對此，我外交部發言人歐江安指出，中國政府的粗暴操作，將無涉政治的公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，更令人不齒。

歐江安表示，對於中國外交部宣稱台灣專家此次能夠獲邀參加WHO論壇，是中國基於「一中原則」同意，外交部對此表達最嚴正的譴責及高度不滿。

歐江安強調，中國是造成這次武漢肺炎疫情迅速擴散全球、嚴重威脅全人類建康的元兇，不積極思考如何防制及消弭疫情，卻仍將政治凌駕於人類健康之上，藉題發揮，以虛構的「一中原則」打壓及矮化我國家地位與尊嚴。中國政府的粗暴操作，才是將無涉政治的公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，更令人不齒。

歐江安說，此次我國專家參與WHO論壇是我國政府與WHO直接溝通做成的安排，無需經過中國同意，我方經與WHO直接協商，促成專家們以個人身分受邀參與論壇，以避免無謂的政治紛爭。另經洽衛生福利部疾病管制署獲告，WHO線上登入會議系統時，只需填寫英文姓名及電郵地址，並無填寫參與的國籍名稱欄位。此外，會議系統出現的線上與會專家，也只列出專家姓名，並無國籍標示。

歐江安重申，台灣與中國互不隸屬，中華人民共和國未曾一日統治過台灣，台灣也絕不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府才能在國際上合法代表台灣2,300萬人民，中國政府無權，更沒有立場假意代勞。

歐江安表示，我國政府秉「專業、務實、有貢獻」的原則爭取參與WHO。在剛結束的WHO第146屆執行委員會(EB)會議期間已經獲得空前的廣泛國際支持，充分證明我國的訴求確具正當性及合理性。外交部呼籲國際社會認清專制中國政權的惡劣本質，力挺民主台灣，也促請WHO回歸專業及中立，儘速讓台灣尊嚴平等地參與WHO所有會議、機制及活動。

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(中時 )