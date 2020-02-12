衛福部長陳時中今（12）日宣佈，若陸配子女「目前沒有」我國國籍、仍滯留在大陸、港澳地區者，確定「不」准許入境。

陸委會昨（11）日表示，收到很多台商、陸配的陳情，將開放陸配子女返台與家人團聚。但陳時中今天表示，在疫情控制之下，根據大陸發展、保護國民健康角度，撤回陸委會昨日宣布的陸配子女入境管制措施。

陳時中進一步解釋三種考量。考量一，若是人在台灣，醫療絕對是無差別待遇，生病一定會全力救治。考量二，在居家簡易、隔離做法上，政府對於在境內人士也是無差別對待。考量三，在邊境管制上必然有差別待遇，將以國人為優先。

陳時中說，這些陸配子女尚未取得本國國籍，然而很多具備中華民國國籍的台商都還在大陸無法返台，況且清明節將至，又將會有一波返台人潮，擔心屆時管制量能可能會不足。

陳時中說，居家檢疫、隔離目前一天有5千人，在居家檢疫、隔離14天內要不斷關心、掌握情況，況且還不時會有被隔離者會「趴趴走」，若是台灣的社區防疫能量不做好，反而先開放，將是防疫隱憂。如此，開放的政策就必須檢討，陳時中說，正不斷努力請醫學單位檢驗量能，每天對新冠肺炎已可檢驗1,010人，「防疫不容有破口，國人為優先」。

(工商 )