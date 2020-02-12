近5年國際觀光客都突破千萬人次，但今年初受新冠肺炎疫情影響，旅行公會認為，今年很難破千萬，預估至少下滑兩、三成。雄獅旅遊估算至4月30日前，營收短少24.6億元、可樂旅遊因每日取消團量很高，至今還無法估算損失。

自1月21日起至今，約一個月時間，兩岸旅遊市場斷了，台義停飛至4月28日，越南一度想管制台灣入境，緬甸政府禁止緬甸的國籍航空入境台灣，菲律賓政府10日深夜也禁止包含台灣在內的地區前往當地。旅行公會全聯會理事長蕭博仁悲觀表示，今年絕對破不了千萬人次，可能降兩、三成。

蕭博仁說，今年1月陸客僅2萬2768人次，去年同期一月有24萬400人次，相差10倍；各旅行社現在也在忙退東南亞團，光是3月份就退上千團、約2萬多名旅客，只能努力看下半年度是否能恢復。

雄獅發言人游國珍指出，目前為止，到4月30日前，大陸、港澳、東南亞、東北亞都在陸續退團，估算營收短少24.6億元，數字還會繼續往上攀升。

可樂表示，不敢統計營業損失，因為每天取消的團量非常高，不單是旅行團，自由行也在取消，第一線都在竭力協助顧客取消，還沒辦法估算，加上昨天菲律賓事件，數字又攀升更高，到2月底前，菲律賓團已有500多位旅客取消訂單。

(中時 )