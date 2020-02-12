美國近日出現4家公司市值逾1兆美元的新紀錄，財信傳媒董事長謝金河表示，這些公司已經達到富可敵國的地步，競爭集中化的現象越來越明顯，並看好台積電股價修正後，還有續創新高的潛力。

謝金河在臉書發文指出，在疫情衝擊下，照理說，全球股市應該跌得鼻青臉腫，但歐美股市頻創歷史新高，這當中最令人嘆為觀止的是美國TOP5的FAAMG。美國歷史上首度出現有4家公司市值都超過1兆美元，全球GDP超過1兆美元的國家不超過18個，這4大企業都已到富可敵國的地步。

謝金河表示，目前美國前5大巿值企業加起來是5.5742兆美元，在美國500大企業中，市值占18%，這比起後面的300家企業加總只占17%，可以看出未來世界競爭集中化的現象，已愈來愈顯著。

加上全球ETF效應愈來愈彰顯，大規模的巨資往競爭力強的公司集中，使得大市值企業股價愈漲愈高，謝金河認為，照這個態勢來看，台積電股價回檔修正後，仍然有再繼續創新高的潛力。這次武漢疫情下，在香港上市的阿里巴巴、騰訊、美團及A股的貴州茅台股價回檔都很有限。可以看出競爭集中化，資金也集中化，這個趨勢到現在為止仍方興未艾。

(中時電子報)