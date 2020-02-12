北市大安區墜樓意外 1男子無生命跡象 13:342020/02/12 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市大安區和平東路與建國南路口發生墜樓意外，墜樓男子已無生命跡象。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區和平東路與建國南路口附近一棟大樓，中午傳出一起墜樓意外事件，一名男子不明原因從高樓墜下，直接摔落在和平東路二段人行道上，事發當下，人行道及慢車道上有不少民眾經過而親眼目睹，紛紛嚇壞走避，警消接獲報案後到場，發現該名男子已經沒有生命跡象，立刻送往醫院進行急救，轄區大安分局獲報後，也立即封鎖現場進行鑑識，目前正在釐清男子墜樓原因。 (中時電子報) #大安區 #墜樓意外 #生命跡象 #和平東路 #進行 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶瓶星開始檢疫！陳時中：結果最快6小時出爐 12:192020/02/08 生活 寶瓶星旅客檢疫中 家屬港邊焦急等待 12:482020/02/08 生活 寶瓶星號旅客檢疫 結果最快晚間7點出爐 15:332020/02/08 社會 武漢肺炎／貴州出動直升機 裝消毒液進行空中消毒 16:312020/02/08 兩岸 華梵大學首批港澳生今返台 留校14天進行居家檢疫 19:252020/02/08 生活 5G醫療應用 加速抗疫工作進行 04:092020/02/09 焦點新聞 不僅要改善設備 大安區南埔棒壘球場將綠美化 14:462020/02/10 生活 武漢肺炎／檢測太貴所以只隔離僑民 印尼政府：他們都很健康 15:122020/02/11 國際 台中》自來水延管完工路修品質差 民代爭取全面修復 16:132020/02/11 生活 研發武漢肺炎疫苗 英國團隊進行老鼠試驗 22:422020/02/11 國際 社會熱門新聞 寶瓶星號乘客趴趴走 花蓮運動中心封館防疫 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 清純女無辜成「淫海熱搜」 天菜男爽「射後不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。