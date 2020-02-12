台北市大安區和平東路與建國南路口附近一棟大樓，中午傳出一起墜樓意外事件，一名男子不明原因從高樓墜下，直接摔落在和平東路二段人行道上，事發當下，人行道及慢車道上有不少民眾經過而親眼目睹，紛紛嚇壞走避，警消接獲報案後到場，發現該名男子已經沒有生命跡象，立刻送往醫院進行急救，轄區大安分局獲報後，也立即封鎖現場進行鑑識，目前正在釐清男子墜樓原因。

(中時電子報)