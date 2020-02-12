跨入2020年，如果你有選購新手機的需求，支援5G會不會是必要條件之一？根據網路報導，Google今年有望延續先前Pixel手機產品線的策略，預計在年中推出Pixel 4a中階機種。透過挖掘開發代碼，在新機尚未亮相之前就被發現Pixel 4a很可能不支援5G，對於其市場魅力可能略有影響。

根據先前報導，由於Pixel 3a系列的大螢幕機種Pixel 3a XL的螢幕尺寸（6.0吋）較大，須與頂尖Android旗艦競爭，而小螢幕機種Pixel 3a（5.6吋）反倒因為體積小巧，在市場上更為少見而銷售更為亮眼的緣故，Google今年很可能不推Pixel 4a XL機種，僅有推出Pixel 4a的計畫。

善於透過挖掘、探究開發代碼來提前發現新品特色的《XDA developer》網站發現，開發代號為Sunfish的Pixel 4a，搭載的是高通Snapdragon 730處理器，雖然對比Pixel 3a系列的高通Snapdragon 670來說性能有所提升，但是卻不支援5G。如果屬實，市場吸引力預估會因此略為降低，但卻能換得更親民的價格，有望獲得對5G沒有強烈需求的民眾青睞。

據了解，Pixel 4a預計搭載5.7或是5.8吋螢幕，在軟體體驗上以及相機表現，預計是Google將會強調的產品特色。機身推測具備 3.5 mm 耳機孔，搭配 USB Type-C 連接埠。因為機身頂部空間大幅縮小，不確定是否會沿用Pixel 4系列的 Soli 晶片（支援手勢感應操控功能），預計搭配 6GB RAM、儲存容量 64GB 起跳。預計採用背後指紋辨識技術，主鏡頭設計根據曝光的渲染圖來看接近於正方形，但從預期規格與中階定位來看，應只搭配單鏡頭。新機可能在 2020 年 Google I/O 大會(日期：5/12-5/14)中亮相。

(中時電子報)