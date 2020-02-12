受到新型冠狀病毒肺炎疫情及消費力疲軟等影響，國內毛豬價格在過年後創下10多年來新低，今天的交易價格每公斤再度跌破60元關卡，對此農委會已啟動母豬淘汰作業因應，盼能在短期內將豬價拉抬，但這波疫情不僅讓豬價重挫，就連預定於5月份外銷新加坡的計畫，恐怕也將因此延宕。

農委會畜牧處官員指出，受到新冠肺炎疫情影響，原本已洽談好新加坡官員定於3月份來台進行查場，但現在確定延後，恐怕將會影響到我國豬肉的外銷時程。

據了解，農委會為拚在5月份世界動物衛生組織（OIE）將我國從口蹄疫疫區拔針後，第一時間於新加坡上市豬肉，因此在農曆年前就積極向新加坡交涉，盼能提前相關作業，因此才會訂於3月份派員來台查場，但現在因星加坡疫情嚴峻，加上我國昨對新加坡提升旅遊警示，目前雙方作業都暫時延宕。

官員透露，豬肉外銷新加坡分為熟食及生鮮2部分，由於星國並無豬肉生產，所需皆仰賴進口，因此在檢疫作業上也與其他國家有所不同，日前評估若能在3月份完成查場作業，外銷進度將會超前不少，但現在因疫情關係，相關作業也受到影響。

農委會表示，現階段就是盡力守好非洲豬瘟的關卡，並持續提升國內的養豬環境，靜待5月份能從口蹄疫疫區中拔針，才能啟動後續與日本、美國的進出口檢疫談判，為台灣豬肉打通活路。

(中時 )