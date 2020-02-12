總統蔡英文接見「108年資訊月傑出資訊人才得獎者暨活動主辦單位」，她指出，在去年的未來科技展上，她提到台灣的高科技產業會在AI、5G、物聯網、精準健康等領域，為世界帶來重要的貢獻。

蔡英文舉例，這次台灣也善用科技因應武漢肺炎疫情，像是疾管署LINE官方帳號「疾管家」最近就很熱門，民眾可以透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息。另外，因為傳出疫情的鑽石公主號，船上遊客先前到過北北基遊玩。所以，上禮拜政府也特別用細胞簡訊，提醒北北基民眾需要注意的防疫資訊。

蔡英文感謝參與資訊月的夥伴，業界朋友要展示最新的科技設備、民眾要了解最新的科技應用，參加「資訊月」活動絕對是一個最好的選擇。每年的資訊月在大家的努力之下，不斷創新進步，產官學合作也越來越緊密，去年資訊月就與經濟部、科技部和教育部攜手合作，增加了未來科技展和教育科技展。

資訊月的傑出資訊人才選拔，也鼓勵了業界的優秀人才。她要恭喜現場的得獎人，獲得這項資通訊產業的最高榮譽。他們來自各大領域，都是產業研發或服務創新的先驅，壯大台灣的軟實力。例如做到亞洲最具規模的共享機車、開發出受到國際肯定的手機APP，以及促進台灣智慧教育的多元發展等等。她非常感謝得獎人的貢獻，他們苦心研發的成果，讓台灣在國際上有更強的競爭力。

蔡英文指出，台灣對於科技的應用，不論是在防疫、交通或教育等各領域，這些經驗都會不斷提升產業實力，促進台灣與國際的交流。未來，全民資通訊的普及應用、學術和產業之間的持續合作，以及用科技提升下一代的教育素養，我們都需要特別地耕耘，時時刻刻做好準備，來因應多變化的時局。

(工商 )