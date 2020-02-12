董至成曾捲襲胸風波。（圖／翻攝自中時電子報 Youtube）

54歲董至成今傳出和老婆羅若云21年婚姻亮紅燈，2年前他離開《綜藝大集合》轉赴大陸，2013年他在該節目曾鬧出襲胸疑雲，事後他否認，卻也坦言：「哪個男人不喜歡大胸部」，但當時他婚姻幸福，還自曝會揪老婆上摩鐵辦事維持夫妻感情。

董至成2013年在《綜藝大集合》玩遊戲時，被網友指出疑碰到彤彤（蔡玓彤）胸部，董至成澄清若讓對方不舒服願意道歉，卻也直言沒有男人不喜歡大胸部，但自己長得又不帥氣，不敢這樣做，又問他老婆羅若云是否會吃醋？董至成說是自己反而要擔心老婆多，雖說家花沒有野花香，但他自覺有保鮮婚姻的責任，「『家花』有時換個地方擺也香的很！」

問保持熱戀感秘訣，董至成說兩人「親密」時會邀到汽車旅館，一起看A片辦事，甚至會用按摩棒、八爪椅，享受完整魚水之歡，更笑說只有太太才覺得他比四大天王帥，言談中透露經營婚姻之道，然今卻傳出老婆受不了他決心離婚，引起熱議。

(中時電子報)