「鑽石公主」號遊輪新冠疫情蔓延

停泊在日本橫濱港的「鑽石公主」號遊輪群聚感染疫情蔓延，日本厚生勞動省12日宣佈，包括4名重症患者在內，又有39人確診，使感染者增為174人，而另外有1名上船執行公務的檢疫官也遭感染。

據日本經濟新聞報導，厚勞省說，感染新冠病毒的男性檢疫官從2月3日到4日間，在船内為乘客量體溫，並回收問卷，9日出現發燒症狀。經過檢測，他呈現新冠病毒陽性反應，而這是首度傳出有檢疫人員感染新冠病毒。雖然他一直遵守規定，戴了醫療用口罩與手套，也全程消毒，但沒有穿整套的防護裝。

不過，據日本共同社與路透12日報導，到目前為止，這名檢疫官的家人和同事並未出現發燒等新冠肺炎症狀。

「真糟糕，」一名要求匿名的船上乘客說，「到我們房間來做初步篩檢的人有戴手套和醫療口罩，可是那些實際做病毒檢測的人才穿了全套防護裝，並戴了全罩式面罩。」

多倫多大學（University of Toronto）流行病學家費斯曼（David Fisman）說，就算帶了口罩，還是有很多感染途徑。他強調，要是摸了口罩，但沒洗手，或是戴了口罩，但污染的手摸了眼睛，都可能造成感染。

新確診的39人中，有10名為工作人員，29名為乘客。除了10名日本人外，其餘患者來自美、中等11個國家，而這些患者都已下船送醫治療。

(中時電子報)