為因應中南美洲龐大工控市場，光寶科(2301)於兩年前擴建墨西哥工廠，隨著工業4.0於拉丁美洲開展、當地製造業飛快發展，光寶工業自動化鎖定紡織、製鞋、汽車製造三大產業的商機，期待中南美洲區域點火整體工控事業的營運成長。

光寶科技長期在中、南美洲深耕汽車照明、路燈與戶外照明，並於兩年前擴張墨西哥工廠、增加產能規模，實現服務全球客戶的承諾，為因應中南美洲龐大工控市場需求，光寶科在2020墨西哥國際製造工業展(EXPO Manufactura 2020)，由高性價比的變頻器系列領軍參展，光寶工業自動化變頻器EVO 8000S的進階版本首次亮相，進階版本支援功率擴增至110kw，實現高達200%的啟動轉矩，支持工業總線EtherCAT，期待滿足當地紡織業的需要。

光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，光寶工業自動化今年持續擴張經銷商網絡，繼2019年成功切入美國市場，並接連布局印度、土耳其、阿根廷、巴西地區，如今更希望深耕中南美洲，鋪建更完整的全球售前與售後服務版圖，未來，也期待北美客戶將光寶墨西哥作為對接北美的中繼站，透過直接自墨西哥運送產品，加快商品運送時間，靈活應對客戶需求。

光寶科表示，強調一線到底、支援工業總線EtherCAT的全新伺服系統ISA-8E，其高即時響應，可實現複雜而精準的運動控制，高達23位的電機編碼器解析度，則能協助汽車製造業客戶達到精準的運動控制需求；光寶科技工業自動化預期由台灣與中國紮根，挾整合工業變頻器、伺服系統、人機介面、運動控制器的一站式方案，持續拓展版圖達美國、歐洲、東南亞等國，更希望打開中南美洲市場，攜手全球客戶迎接智慧製造時代。

(時報資訊)