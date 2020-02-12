藝人董至成驚爆21年婚姻觸礁！週刊報導他長期在大陸工作，讓老婆羅若云覺得被冷落，工作方面也經常得讓老婆為他善後，更爆曾發生情緒失控的情況，讓羅若云心死提出離婚，如今又被挖出，曾讓董嫂受不了的，除了老公董至成外，還有前些日子才為「翔忻婚外情」吃足苦頭的謝忻，因超線行為而惹董嫂暴怒。

董至成驚爆婚變，除了工作的問題外，還被友人爆料情緒控管能力差，傳發生口角後失控推打老婆、摔杯自殘等事，他也坦言數十年夫妻相處遭逢瓶頸，有固定工作的羅若云甚至不要贍養費，只求財產均分、共同撫養兒子，加快離婚手續就好。

至於日前也因感情問題而讓事業陷入困境的謝忻，過去經常下工後找董至成討論節目過程，也會約一起吃晚餐聊天，據《自由時報》報導，某次她錄影玩遊戲全身溼透，就在董至成車上脫光光，把內衣、內褲都換下來，結果私密衣物忘在車上，被董嫂發現，當場爆發大吵架，念了丈夫快一個月，此事成了董嫂的不滿之一，加上之後經常發生口角，婚姻終究質變。

(中時電子報)