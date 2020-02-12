新冠肺炎延燒，由於其為大飛沫傳染，勤洗手比戴口罩重要，不少民眾使用肥皂洗手或用酒精消毒，一天不下數十次，造成手部皮膚傷害，每天使用酒精消毒的連超商店員都喊「噴到手都裂了」！皮膚醫師表示，經常使用肥皂洗手或酒精消毒，會使得皮膚皮脂層代謝增加，破壞角脂層、加速脫落，使用次氯酸水的「水神抗菌液」，屬弱酸性與皮膚皮脂同是弱酸性相近，且抗菌更為廣效，較酒精更不傷手，每天噴100次以上也不傷手。

趙昭明皮膚科診所院長趙昭明指出，新冠肺炎疫情人心惶惶，民眾一定要勤洗手，其中肥皂、洗手乳及酒精是民眾最常用的清潔、消毒劑，但會降低皮膚保濕度、傷手部皮膚，如沒有再擦乳液，適度保養，皮膚就會脫皮、乾癢，甚至龜裂，近來門診因使用肥皂、清精消毒過度造成手部皮膚傷害的病患增加了一成。

趙昭明表示，門診中病患最多手部嚴重脫皮、乾癢，也有患者的手部皮膚由表層傷到真皮，甚至因而出血，經詢問，原來為了防新冠肺炎，每天用肥皂洗完手後，又用酒精噴手清毒，如此交互重複不下數十次，最終導致手部皮膚傷害。

趙昭明提醒民眾，若使用肥皂或是酒精清毒，一定要注意保養，在手部擦乾後，可以擦乳液或護手霜滋潤保養，但民眾可以不用這麼麻煩，使用較不刺激傷手的次氯酸水「水神抗菌液」，其為弱酸性與皮膚相近，PH值在5~6.5，適合孕婦及小孩使用。

不僅如此，「水神抗菌液」的抗菌效果更為廣效，酒精可以有效對抗病毒及有莢膜的細菌，「水神抗菌液」除了可以對抗病毒、有莢膜的細菌之外，還可以對抗沒有莢膜的細菌，1CC的次氯酸「水神抗菌液」抗病毒力優於1CC酒精，在清潔清毒劑相對的選擇上，本身為次氯酸水的「水神抗菌液」，是第一選擇，全世界超過120份檢驗報告證明它有效安全，全台超過百家水神抗菌液補給站免費領取，旺旺集團與您一起守護台灣，詳細資訊請上水神官網或FB官方粉絲團查詢。

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