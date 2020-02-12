前真理大學校長林文昌(左)與師母歐秀明與《淡水與梵谷的聯想》合影，並推薦情侶多欣賞熱情的紅色，可增進彼此感情。（戴上容攝）

面對近來新冠肺炎發燒，林文昌以自身研究多年發展色彩的保健與療法，建議多欣賞象徵自然、生命的綠色，「超夯的防疫妙招就是透過視覺輔助增強自我免疫力」（戴上容攝）

淡水古蹟博物館即日起於滬水一方藝文空間5樓展出「色彩與質感肌理的新體驗－林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」，研究色彩學的畫家夫婦林文昌與歐秀明表示，「情侶要多欣賞紅色，感情才能保持熱度，隨時充滿著幸福感！」。

在淡水生活20年的、前真理大學校長林文昌及師母歐秀明第3次開設聯展，畫展以淡水為主題，林文昌展出45組，歐秀明展出15組，共60組的創作。

「色彩學就如同夫妻間的情感，做自己中又能互相映襯，是實現自我價值的方式」展覽期間恰逢情人節，結縭40多年的兩人悄聲透露，當年因緣分共事，戀情悄聲萌芽，兩人再戶外寫生中互訂終生，並推薦維持感情的好方法，就是要多欣賞紅色，讓感情保持熱度，隨時充滿幸福感。

面對近來新冠肺炎發燒，林文昌以自身研究多年發展色彩的保健與療法，建議多欣賞象徵自然、生命的綠色，「超夯的防疫妙招就是透過視覺輔助增強自我免疫力」，意外成為看展話題。

林文昌致敬梵谷而畫的紅色畫作《淡水與梵谷的聯想》，代表彼此的愛意推薦情人節一同來拍照，另想要加強身體抵抗力的人，可多欣賞《瓢蟲的Party》及《綠映》等以綠色為底色的作品，輔助身心靈的健康；歐秀明則運用9種不同色調創作的《淡水的色彩心情》來自與學生合照的靈感。

館長柏麗梅表示，本館配合藝文場館防疫措施每日皆進行消毒，並加強展場人員的健康管理及公共區域清潔，讓大家在防疫期間也能安心逛古蹟。

(中時 )