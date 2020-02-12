新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心除將中國大陸、香港、澳門列為三級警告旅遊區外，新增新加坡為二級警示旅遊區，為考量用血安全，血液基金會公告自即日起，凡近期曾到訪中、港、澳以及新加坡的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染新冠肺炎治療痊癒者及曾與確定病例的密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

血基會表示，依疫情指揮中心公佈，暫緩捐血管制範圍也調整為中國大陸地區全境、香港、澳門地區以及新加坡，曾到這些地區的民眾，回國28天後才能捐血，曾感染新冠肺炎治癒及密切接觸者亦同。

另血基會各捐血點亦均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，以確保捐血人在安全的環境中完成捐血；另要提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。

(中時 )