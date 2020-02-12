受到新型冠狀病毒肺炎疫情及國內消費力疲軟等影響，國內毛豬價格在過年後創下10多年來新低，今天的交易價格每公斤再度跌破60元關卡，對此農委會啟動母豬淘汰作業因應，總目標3萬頭，首階段將在3月中旬淘汰2萬3千頭母豬。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，對於國內豬價的因應策略，短期目標是先淘汰種母豬，中長期目標為減產，今年也將總生產量從805萬下修為785萬頭，預計減產3％，另外肉羊預計減產5％、土雞減產10％、鴨減產8％、鴨蛋減產6％。

王忠恕分析，由於新冠肺炎影響，造成市場上需求量降低，一時間讓豬變多，價格當然就往下走，若第一波淘汰3萬頭種母豬的政策效果不明顯，第二波將啟動淘汰離乳小豬的機制。

他表示，目前尚不清楚疫情會延燒到何時，因此產業界對於此波的政策也大多能理解，短期內先淘汰種母豬，中長期部分也會減量供應肉源至市場。至於進口部分，一月份的量已明顯減少，台灣在WTO的框架下也必須開放市場難以限制，冷凍商與其他業者也會依市場需求自行調節，並無太大問題。

(中時 )