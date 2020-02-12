千百岳藥局中山店以發放號碼牌方式，讓購買口罩民眾漸少等待時間。（何冠嫻攝）

口罩購買實名制，民眾到健保特約藥局購買。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌關心藥局販售口罩情況

中央實施購買口罩實名制，12日苗栗縣長徐耀昌到苗栗市千百岳藥局中山店，了解口罩販賣情況，並呼籲教育部等中央單位，重視開學後兒童口罩需求恐激增問題。

12日徐耀昌在苗栗縣政府衛生局長張蕊仙等人陪同下，到千百岳藥局中山店了解口罩購買情況。千百岳藥局中山店藥師表示，實名制第1、2天民眾大排長龍，隊伍長約25公尺，甚至很早就來排隊，但幾天之後大家了解政策運作以及各家藥局進行分流，排隊情況減緩許多。千百岳藥局中山店則以發放號碼牌方式，讓民眾有空時再來拿，減少等待時間也較不會造成店內混亂。

張蕊仙提醒，購買口罩記得攜帶健保卡跟零錢，藥局營業時間目前仍會有些異動，衛生局也隨時將最新資料放在臉書網路，民眾要購買口罩前可事先打電話到藥局詢問或上網看一下，以免白跑一趟。

徐耀昌指出，苗栗縣健保特約藥局共120間，加上南庄、獅潭、泰安、造橋鄉衛生所，每天販賣成人口罩200各、兒童口罩50個，盼民眾別因恐慌而囤積口罩，要讓確實有需要的人使用，以免造成市場混亂，且空曠地方盡量不需戴口罩，密閉式、人數多、空氣混雜的空間就戴口罩預防感染，最主要還是在於注意個人衛生。

徐耀昌指出，學生開學日在即，呼籲教育部等有關單位，能重視25日開學之後，學生家長對口罩的需求將更大，盼中央滿足民眾需求。張蕊仙也指出，除在地企業捐贈的漂白水、酒精加強校內環境消毒外，縣府也動用經費購置額溫槍，讓每個班級都能測量學生體溫，口罩部分則將依照各校班級數，區分級距分配口罩備用。

張蕊仙強調，師生部分希望從酒精、漂白水做環境清潔消毒，並宣導勤洗手，加強個人衛生，提升免疫力，對於家長顧慮市面上兒童口罩短缺，一般布口罩、活性碳口罩等，還是可作為預防飛沫使用。

(中時 )