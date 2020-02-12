新冠肺炎肆虐，令本已因陸客減少，經營捉襟見肘的觀光業，更雪上加霜，商總理事長賴正鎰指出，籲政府盡速提供企業紓困貸款，展延還款期限，並進行利息補貼。特別是中小企業紓困上，他強調，即使有中小企業信保基金擔保機制，但許多取需要協助的小微企業，恐也很難獲得核准，建請蔡政府正視這是企業生存困境，研議可行對策。

疫情歷經春節到元宵，已超過15天潛伏期，賴正鎰指出，儘管全球疫情已逐漸趨穩且疫苗正在加緊研發，醫療與網路科技又較17年前SARS時先進許多，但大家還是不可輕忽，他預估疫情可望在五月時控制下來並恢復正常，雖第1季經濟成長率將會趨緩，但全年應該還機會可維持在2.2％左右。

對於肺炎疫情影響全球的航空、旅遊、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，預計上半年部分業績將受影響，他呼籲政府儘快給予業者貸款降息、利息補貼或減稅等紓困措施，協助企業現金流或生產線能夠維持穩定，讓中小企業可度過未來數月的金流難關，穩定國內就業市場。

(中時 )