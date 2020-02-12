移民署通譯向新住民講解正確洗手方式。（移民署南二服務站提供／劉秀芬台南傳真）

全民防疫大作戰，為防堵新冠肺炎疫情擴散並落實全民衛教觀念，移民署南區事務大隊台南市第二服務站下鄉宣導防疫，除發放衛福部多語版傳單，現場還有通譯為新住民講解正確洗手方式。

第二服務站主任陳南翰表示，移民署工作人員除了到學甲、新營戶政事務所及玉井區公所駐點宣導，也到外籍人士常聚集的異國小吃店拜訪，張貼疫情通報，請店家協助以母語宣導防疫事項，外籍人士也可打免付費專線電話1922諮詢。

移民署服務站工作人員表示，新住民及移工朋友大多有自己社交團體及網絡，移民署會在社群媒體加強宣導防疫訊息，尚無健保卡的新住民朋友，可以持居留證或入出境許可證至健保特約藥局購買口罩。

移民署也鼓勵仲介公司及移工通譯員，加入疾管署LINE好友「疾管家」，以獲得第一手消息，並盡量轉知所有移工群組，保護自己，保護他人。

一同前往宣導防疫資訊的「台南市新住民家庭促進成長發展協會」總幹事童氏容呼籲新住民朋友，不管來自哪個國家，不論因何種事由來台，「我們在這裡生活，台灣就是我們的家」，大家應該做好健康自主管理，共同守護台灣，她也感謝所有第一線防疫人員辛勞。

此外，為減少民眾前往移民署各服務站申請資料或送件舟車勞頓，避免感染風險，移民署也宣導多利用「外籍移工線上申辦系統」及「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，e指搞定申辦手續。

(中時 )