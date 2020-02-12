統一超商(2912)7-ELEVEN仁德服務區嶄新亮相，融合台南在地文化與互動科技，提供用路人全新體驗，統一超預估，仁德服務區未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾200萬人次，預計帶動業績成長20%到30%。

統一超商長期耕耘商場經營，目前共有53座商場，其中有兩處位於國道服務區，連續取得仁德服務區經營權已超過15年，與高公局合作除了帶入經營創意，精進公共服務設施外，也透過增建來改善現有仁德服務區空間不足的狀況。

由交通部高速公路局（高公局）委託統一超商經營的「仁德服務區」，經過6個多月大規模的創新改裝後，於2月12日全面完工並正式開幕，以「點亮新亮點、國道新亮點」為方向，並帶入「三新+二意」為改裝主軸，引進超過22個櫃位，精進各式服務設施，提供新櫃位、新服務、新體驗，南北兩站分別以懷舊與科技元素的二大意境，展現具差異化的空間設計，打造全新的仁德服務區，帶給用路人耳目一新的商場環境。

為提升用路人的服務品質與多元化的餐飲選擇，服務區內設有2家7-ELEVEN門市，4台「智FUN機」方便趕時間的用路人只要使用現金或icash 2.0感應快速購買商品，同時引進11家連鎖知名的餐飲品牌；此次改裝更擴增2樓空間，設置多項服務設施，像是與中興保全安全連線的駕駛人休憩室、無障礙淋浴間、五星級哺集乳室，結合藝文展演中心的「行動辦公室」、「閱讀漂書站」，未來更提供產學合作，導入學生展演場域，活化空間再利用，讓用路人享受更舒適的休憩空間。

統一超商表示，未來將持續提供更多優質服務滿足國道1號南來北往之用路人，同時促進地方發展，仁德服務區未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾200萬人次，預計帶動業績成長20%到30%。

(時報資訊)