八大行庫提出規模更大的新冠肺炎疫情金援措施。在財政部統一步調之下，包括中小企業或是房貸戶，如果收到疫情的衝擊，包括放無薪假的員工在內，都可以向八大行庫申請房貸的本金還款展延或延長寬限期，由於八大行庫的房貸戶眾多，在國內的房貸市佔率超過一半，因此可說是新冠肺炎疫情擴散以來，對一般民眾規模最大的紓困措施。

中小企業戶也在紓困的範圍之列。行庫高層指出，倘若是合約到期必須清償本金的中小企業戶，只要提出紓困申請的，本金還款同樣可以展延半年。

財政部是在昨日下午由次長阮清華出面召集八大行庫總經理開會，在週一下午臨時發出開會通知，週二的下午二點隨即赴財政部開會，各大行庫依序輪流報告目前的紓困措施，並且統一步調，在上述的放款給予展延半年。

除此之外財政部也關切八大行庫的大陸分行營運以及備援措施是否到位，各大行庫對此都已提出SOP的措施來應變。

(工商 )