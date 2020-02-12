進口郵包、快遞 免擔心新冠病毒 14:122020/02/12 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 進口郵包示意圖。圖／林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自中國大陸進口郵包及快遞貨物，到底有沒有可能殘留新冠病毒？ 關務署表示，依據指揮中心醫學專家於中央流行疫情指揮中心表示，自中國大陸進口之郵包及快遞貨物，目前並無證據顯示有病毒殘留疑慮，只要民眾保持良好個人衛生習慣，落實用肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口，並配合指揮中心之宣導，做好各項防疫措施，應無受新型冠狀病毒感染之風險，籲請民眾放心。 (工商 ) #進口 #郵包 #新冠病毒 #中國大陸 #快遞貨物 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳播新冠病毒禍首 穿山甲也有份 04:092020/02/08 焦點新聞 貿協搭橋 挖掘臺日供應鏈新商機 04:102020/02/08 企業經營 WHO將台灣置於中國大陸疫區 友台國家關切要求更正 16:522020/02/09 政治 新冠病毒輕症急轉直下 恐釀「炎症風暴」 18:382020/02/09 生活 突破疫情 高雄蜜棗蓮霧銷陸 04:102020/02/10 地方新聞 專家：戰「疫」尤需國際集智 10:092020/02/11 兩岸 國際集智打戰疫 WHO遣隊抵陸 04:092020/02/12 焦點新聞 華航官網設新冠病毒專區 01:042020/02/12 地方新聞 世衛： 新冠病毒為頭號公敵 比恐攻更具威脅 06:152020/02/12 國際 WHO更名新冠病毒 黃安讚有智慧：武漢太虧了 10:132020/02/12 娛樂 生活熱門新聞 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 - 生活 嗆韓國瑜拿下口罩...綠委被抓包自己爽戴 老公還戴錯 - 生活 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 小明的故事在說什麼？網酸爆陳明通 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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