自中國大陸進口郵包及快遞貨物，到底有沒有可能殘留新冠病毒？

關務署表示，依據指揮中心醫學專家於中央流行疫情指揮中心表示，自中國大陸進口之郵包及快遞貨物，目前並無證據顯示有病毒殘留疑慮，只要民眾保持良好個人衛生習慣，落實用肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口，並配合指揮中心之宣導，做好各項防疫措施，應無受新型冠狀病毒感染之風險，籲請民眾放心。

(工商 )