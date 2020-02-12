今年元月底，富達預期全年全球經濟將呈溫和成長，主要拜全球央行貨幣寬鬆之賜，經濟週期才得以延續至今年。富達國際12日表示，接下來的情勢須視新型冠狀病毒疫情是否能夠迅速獲得控制。全球經濟是否轉向衰退，現在還言之過早，但該疫情對全球經濟影響很有可能會延續到下半年。

富達國際表示，正密切觀察該疫情與投資標的企業聯繫，以掌握疫情影響。截至目前為止，大陸第一季GDP成長受負面衝擊在所難免，並促使大陸官方進一步祭出激勵措施。目前和2003 年SARS疫情相較，大陸在全球經濟體中扮演更重要的角色，因此受波及的國家將更廣泛。此外，大陸居民移動力較當時更高，使病情控制更具挑戰性。

根據統計，2019年，1.3億的大陸國人口到世界各地旅遊，而SARS當時僅有2,000萬人次，許多人基於貿易往來前往非洲，當地醫療資源稀缺，使得疫情肆虐。

富達國際全球總體經濟分析長Anna Stupnytska表示，由於大陸經濟活動中斷，考量其對全球供應鏈、貿易、觀光旅遊的影響力，以及全球經濟的不穩定，全球第一季經濟成長將受顯著衝擊。即使在疫情受到控制的假設情況下，第一季全球經濟成長率至少一半，其後將逐漸復原，整體影響很有可能會延續到下半年。

Anna Stupnytska進一步指出，估計約有一半的衝擊來自於大陸國經濟成長的下修，另一半則為其貿易夥伴以及全球觀光旅遊受到的衝擊。

(工商 )