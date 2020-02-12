針對陸委會對有居留證的陸配子女返台政策一日數變，民眾黨立法院黨團今痛批，陸委會看報治國、上網測風向決定政策，民眾黨團提出三點訴求，並要求陸委會「講清楚說明白」，公開透明。

民眾黨指出，民間反彈大政府政策就「髮夾彎」，陸委會是否沒有通盤考量到台灣整體防疫能量就做此政策決議，尤其是新增的條件限制中，「大陸親友無能力照顧」一項之認定，是否會製造更多特權返台者，期許政府在沒有國安疑慮的前提下，請陸委會做到資訊公開透明。

其次，人道考量部分，應該建構在台灣衛生單位與民政機關有能力負荷的情況，呼籲中央疫情指揮中心應該誠實說明，全台各縣市政府，目前是否有足夠人力可以應付大量居家檢疫、居家隔離的民眾需求，以及民政系統若要在檢疫者生活與防疫方面配合，中央與地方是否做好協調與準備。

民眾黨團強調，政府應盤點中央與地方實際可承接量之下，就相關返台政策採取分批總量管制。

(中時 )