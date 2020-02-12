受惠美國以高科技股為主流NASDAQ持續改寫歷史新高，與新冠肺炎(武漢肺炎)疫情惡化趨勢似呈趨緩現象，使台股蘋果供應鏈三劍客，包括台積電、股王大立光與鴻海等，周三領軍電子股向前衝，加上富邦金、台塑化、國泰金、台化與台泥等重量級集團穩盤，使大盤開高走高，成功收復季線關卡。

加權股價指數終場報11774.19點，恰收在季線11772點之上，而盤中最高點也一度來到11801點，直逼月線11803點，顯示極短線月線大關，也呈見關非關局面；單日指數係大漲110.15點，漲幅0.94%，成交值1487.94億元。

業內人士指出，目前看起來，部分指標性個股，融資大減，融券卻不斷增加，且外資法人也加入買超行列，顯示高檔的市場籌碼將相對安定，對大盤新一波反彈再度挑戰萬一關卡，具正向。

另外，台企在大陸廠的生產線將陸續復工，也對整體科技業供應鏈恢復正軌運轉具正面效益，係台股短期軋空格局之軋空手、軋融券等走勢欲罷不能遠因。

權值股方面，兆豐金、南亞科、友達、群創、南亞、統一、和碩、台灣大及第一金等表現弱勢；台積電、鴻海、國泰金、富邦金、中信金、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、股王大立光、台塑、台化、台塑化、台泥、台玻、亞泥、長榮、聯發科與台達電等力挺多方。

(工商 )