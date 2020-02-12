新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續加溫，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上病毒威力甚於恐怖攻擊，呼籲各國將其視為頭號公敵，並宣布將起源自武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎命名為COVID-19。不過，我國的中央流行疫情指揮中心今（12）日指出，簡稱仍可為「武漢肺炎」，立委許智傑也說，雖然WHO有正式命名，但大家不必為了名稱糾結，更重要是對抗疫情。

根據媒體報導，過去對於疾病或病毒的命名方式，可能以發現者的名字，或是所在地地名等相關元素來命名，但WHO考量被連結的國家或許感覺遭到污名化，例如中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、德國麻疹、日本腦炎、伊波拉病毒，因此1月公布此病毒名稱為2019-nCoV，此次則再次調整為COVID-19。

中央流行疫情指揮中心表示，為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，但簡稱仍為「武漢肺炎」。至於繼續稱「武漢肺炎」是不是跟中國有槓上的意味，許智傑認為，武漢肺炎只是簡稱，大家聽得懂就好，防患病疫才重要，希望大家別在名稱上打轉，一起團結對抗疫情。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)