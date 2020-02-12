大政治大爆卦-無色覺醒》人道考量扯防疫後腿？ 陸委會開放陸配子女喊卡 14:132020/02/12 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》人道考量扯防疫後腿? 陸委會開放陸配子女喊卡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了解決受困在境外陸配在台生活的陸籍子女，陸委會昨晚宣布放寬條件「開小門」給「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女入境，但今天由指揮中心指揮官陳時中再度宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #陸配 #子女 #陸委會 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸配搭台商班機返台挨轟 女星反嗆：她們是台灣人 12:332020/02/11 娛樂 陸委會急轉彎 陸配子女符合2條件才准入境 18:242020/02/11 生活 放行陸配子女愈描愈黑 陸委會遭質疑開後門 21:412020/02/11 生活 疫情兼顧人道 陸配子女2條件來台 04:092020/02/12 焦點新聞 陸配未成年子女 無人照顧可回台 04:102020/02/12 兩岸要聞 不把台商陸配當人看？粉專一張圖酸爆蔡政府！ 11:552020/02/12 政治 民眾憂開放陸配子女返台 綠委要找陸委會溝通 12:062020/02/12 政治 陸配子女回不來了！ 陸委會政策24小時內4變 12:422020/02/12 生活 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 13:132020/02/12 生活 陸配子女回台 指揮中心急喊卡 13:312020/02/12 生活 政治熱門新聞 「兩岸斷三通」最新民調出爐！網友看完怒嗆一句話？ - 政治 不把台商陸配當人看？粉專一張圖酸爆蔡政府！ - 政治 防疫成功是蔡英文運氣好？林濁水點出關鍵人物！ - 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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