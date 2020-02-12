為了解決受困在境外陸配在台生活的陸籍子女，陸委會昨晚宣布放寬條件「開小門」給「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女入境，但今天由指揮中心指揮官陳時中再度宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。

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(中時電子報)