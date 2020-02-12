王惠美說，縣內托嬰中心對武漢肺炎防疫工作做得非常扎實，從家長、孩子、老師到環境的消毒等都相當確實。(吳建輝攝)

員林市私立寶貝兒托嬰中心為2019年11月份新立案托嬰中心，負責人饒啟右(右2)為8年級生，熱血加入托育服務行列，饒啟右說，真的很謝謝相關單位提供資訊給托嬰中心做參考，讓他們在防疫上有後盾，不會不知所措，可以加強照顧嬰幼兒。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情尚未控制，教育部日前宣布各級學校延後開學，但卻不包含私立幼兒園及托嬰中心，讓許多家長擔心幼兒園是否會成為防疫缺口，彰化縣長王惠美12日前往縣內托嬰中心巡視，指示社會處要求縣內42家托嬰中心，配合相關防疫措施與查核輔導，避免幼兒受感染危機。

彰化縣42家托嬰中心自1月30日開學就已啟動感染管制措施，縣府要求包括備妥耳溫槍、洗手液及肥皂口罩，還有落實環境教材消毒，工作人員及出入托嬰中心的家長都要配戴口罩等，另外也調查托嬰中心工作人員及家長身體狀況，每天還要回報「托嬰中心工作人員及服務對象具感染風險調查表」。

王惠美說，縣內托嬰中心對武漢肺炎防疫工作做得非常扎實，從家長、孩子、老師到環境的消毒等都相當確實，嬰幼兒還小無法保護自己，因此托嬰中心得花更多心思去照顧孩子，也要謝謝彰化縣嬰幼兒發展協會吳理事長，協助進行感染相關感控的訓練，讓托嬰中心落實防疫機制，讓家長能夠更放心。

彰化縣嬰幼兒發展協會理事長吳美鋃說，感謝縣長在這波新冠肺炎疫情中，對縣內托嬰中心的支持，在目前口罩緊缺的情況下，將托嬰中心的老師列為第一優先申請的數額，她也在第一時間將相關訊息通知給主管人員，讓他們知道縣長對托嬰中心的支持與鼓勵。

(中時 )