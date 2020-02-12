拜美國兩大電信業者T-Mobile及史普林特（Sprint）獲准合併所賜，日本集團軟銀（SoftBank）12日（周三）股價飆漲逾11％。

該起合併案在延宕兩年後，日前獲得美國聯邦法官裁決放行，帶動周二兩家電信業者股價暴漲，其中史普林特狂升77.7％。

分析師表示，隨著合併案順利過關，此裁決將為史普林特母公司軟銀卸下「極大的不利因素」，因史普林特400億美元的債務可望從軟銀的資產負債表上挪除。

(工商 )