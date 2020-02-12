史普林特與T-Mobile合併案放行 軟銀股價飆升11％ 14:262020/02/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 拜美國兩大電信業者T-Mobile及史普林特（Sprint）獲准合併所賜，日本集團軟銀（SoftBank）12日（周三）股價飆漲逾11％。 該起合併案在延宕兩年後，日前獲得美國聯邦法官裁決放行，帶動周二兩家電信業者股價暴漲，其中史普林特狂升77.7％。 分析師表示，隨著合併案順利過關，此裁決將為史普林特母公司軟銀卸下「極大的不利因素」，因史普林特400億美元的債務可望從軟銀的資產負債表上挪除。 (工商 ) #史普林特 #軟銀 #合併案 #股價 #Mobile 也許您會感興趣 推薦閱讀 Elliott增持軟銀 施壓孫正義變革 04:092020/02/08 全球財經 熱門股－原相 買盤湧入股價強漲 04:092020/02/08 證券．權證 阿里投資《1917》沾光 股價大漲 04:102020/02/11 財經要聞 海底撈九毛九復業無期 股價重摔 04:102020/02/11 全球財經 操盤心法－「封城秀吉」，股價拉回找買點 04:102020/02/11 證券．權證 熱門股－撼訊 營運亮眼股價奮起 04:102020/02/11 證券．權證 熱門股－宅配通 電商業務增股價揚 04:102020/02/11 證券．權證 T-Mobile、史普林特准併 股漲 04:102020/02/12 全球財經 激進股東建言 日企採納意願增 04:102020/02/12 全球財經 《日股》軟銀大漲帶動，日經指數早盤漲0.54％ 12:162020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1員工確診肺炎！新加坡星展銀急撤大樓300員工 - 即時 - 工商 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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