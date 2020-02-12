張孝全在新劇《誰是被害者》化身鑑識官，為撲朔迷離的連環命案抽絲剝繭，一揭駭人真相。（圖／Netflix提供）

張孝全、許瑋甯、王識賢合作Netflix華語影集《誰是被害者》，今（12）官方發布前導預告及前導海報，三人分別以鑑識官、社會線記者、刑警等關鍵角色，角色之間存在著猜忌與矛盾，彼此為獲取證據互相角力，多場大膽對嗆上級、搶獨家證據等火爆場面一觸即發。為呈現命案的寫實程度，劇組特別邀請到曾獲金鐘獎肯定的美術團隊及特殊化妝師參照許多資料照片，將劇中各命案現場與被害者真實呈現。

劇中有被王水溶屍等情節，逼真案發畫面怵目驚心。（圖／Netflix提供）

有的被害者被發現時，由於屍體早已從高處墜落，四肢因承受不起衝擊而支離破碎、有的慘遭超級強酸王水浸泡溶屍，屍身被侵蝕殆盡、更有被害者生前遭汽油焚身全身焦黑碳化。儘管畫面怵目驚心，美術團隊與化妝師細緻技巧打造出的超逼真案發現場。張孝全在新作《誰是被害者》中飾演患有亞斯伯格症的鑑識官⽅毅任，對於證物的分析有獨具天賦，雖不善交際人緣不佳但專業總是令同事心服口服。

張孝全與王識賢為獲取證據互相角力，多場大膽對嗆上級、搶獨家證據等火爆場面一觸即發。（圖／Netflix提供）

許瑋甯在劇中搖身狗仔記者，展現強大的交際手腕，大膽跨衝封鎖線尋找獨家新聞。（圖／Netflix提供）

在調查近期的一樁命案時，竟發現失聯多年的女兒牽涉其中，天人交戰之後決定偷偷竄改證物，一些反常的行為引起了刑警隊長的注意。影視歌三棲的本土天王王識賢，在大銀幕以角頭形象再度將事業推上頂峰，這次在劇中遊走黑白兩道，飾演正義感十足的火爆刑警隊長，為棘手的連環謀殺案多次與鑑識官起口角衝突。而劇中搖身狗仔記者的女星許瑋甯，展現強大的交際手腕，大膽跨衝封鎖線尋找獨家新聞。該劇將於2020年4月30日首播。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)