驚悚韓劇《謗法》本周開播就以「謗法師」的主題吸引觀眾目光，三位主要演員也藉機正名，成東日的寫法為「成東鎰」，嚴智苑改為「嚴志媛」，鄭知曉則是「鄭知蘇」。該劇描述一名少女謗法師找上熱血記者，一同揭開IT企業─Forest公司會長所隱藏的秘密，成東鎰飾演野心滿滿的秦終現會長，依賴巫術打造自己的企業王國，甚至不惜除掉曾經幫助自己的巫師，導致鄭知蘇飾演的白昭袗年幼喪母，埋下兩人之間的恩怨。

鄭知蘇曾演出《寄生上流》女高中生一角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

曾演出《寄生上流》女高中生的鄭知蘇，一改清純的模樣，在劇中展現堅毅、冷酷的一面，她飾演的少女謗法師白昭袗為整部戲的關鍵人物，與前輩成東鎰、嚴志媛對戲時完全不怯場，甚至敢直接掐成東鎰脖子，亮眼的表現令不少劇迷驚豔，也應證趙敏修日前在記者會上所言：「看不見之前的清純模樣了」。

《謗法》除了導演金容完、編劇延尚昊吸引眾人目光外，幕後製作更延攬《哭聲》《屍速列車》、《走進炮火中》等知名電影的團隊，在視覺、配樂等方面打造電影等級的聲光效果，劇中嚴志媛飾演的女記者林珍熙因報導Forest暴力事件而與部長起爭執，她一時氣憤請求鄭知蘇透過照片、漢字名字及被施咒者的物品，向收賄部長施咒，藉以消除自己受委屈的怒氣，卻不知自己的衝動之舉導致部長慘死，四肢以不符人體工學的方式凹折，雙眼流出血淚，驚人的四狀使辦案的警官都忍不住吐出來，這段駭人的暴斃過程及特效，宛如再現《屍速列車》中喪屍的模樣，令網友讚嘆：「果然是《屍速列車》的製作團隊，特效真的很厲害」。《謗法》首播流量就破百萬，精彩故事於每周二、三在愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)