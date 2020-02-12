年後開工，工作操勞及飲食不正常，再加上武漢肺炎、流感疫情的侵襲，更容易造成體內健康失衡，營養師宋明樺特別提到：「『吃得好』及『吃得對』，才能讓身體更有免疫力。」而選對早餐讓身體開機很重要，選擇食物中含有維生素A、C、D、E、葉酸、鋅、鎂及Omga3的食物，就能有效提升免疫力。

以早餐來說，宋明樺建議可選擇鮪魚蛋吐司，而有健身習慣的民眾則可選擇烤地瓜加茶葉蛋，正在減重者則建議選用鮭魚飯糰加生菜沙拉，此外，中、晚餐盡量食用原型食物，像是豆製品、蔬菜、水果及全榖雜糧類等，都是增加免疫力的優選。營養師宋明樺也表示，除了營養均衡外，適時補充具免疫調節功能的保健飲品，能達到事半功倍守護效果。

除了飲食均衡，運動也能促進身體機能循環、增加新陳代謝，從而增加免疫力，國泰醫院物理治療師簡文仁建議，每天花五分鐘進行2~3次的簡單的伸展運動，可透過輕鬆上肢擺動、全身抖動及前後湧動，隨時都方便伸展一下，有效活化體內機能，對抗健康威脅更有力。

(中時電子報)