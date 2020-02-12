為支援全球面對2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)防疫需求，陽明大學、交通大學與臺北榮民總醫院成立研發聯盟，初步將投入快篩試劑與抗病毒藥物研發，全力協助防疫。

榮陽交研發聯盟整合三方資源召開首次科學防疫會議，並找來前美國疾病管制署防疫專家、同時也是陽明大學政策講座教授馬理森(Michael Malison)、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁，陽明大學產業講座教授陳燦堅以及前疾病管制署主任秘書陳穎慧共同討論，會中決議分為試劑、藥物、疫苗、法規、智慧醫療五個工作小組。

由於臺北榮總病理檢驗部是全台少數擁有美國病理醫師學院認證(CAP)的實驗室，去年亦通過精準醫學次世代定序實驗室認證，將優先投入快篩試劑與抗病毒藥物研發。與會專家認為，現階段防疫目標仍以阻絕境外為原則，只是防疫單位目前缺乏像流感、登革熱等疾病的快篩試劑，雖然實驗室已具備檢驗病毒能力，但缺乏快篩試劑，無疑會降低機場與港口防堵疫情入侵的效率，同時也無法紓解大量通報疑似病例的檢驗壓力。

疾病管制署目前已釋出檢測2019新型冠狀病毒的訊息，榮陽交研發團隊將優先與產業界合作開發快篩檢驗試劑，有效降低防疫壓力。而未來長遠之計是發展疫苗，抗病毒藥物亦迫在眉睫。陽明大學產業講座教授陳燦堅表示，基礎研究已經緩不濟急，建議應該先從現有藥物尋找解方。因此榮陽交研發團隊的策略會優先選擇現有的廣效抗病毒藥物，測試其對2019新型冠狀病毒的療效。另因國內已有感染個案，發展高免抗體，也是可行策略之一。

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(中時電子報)