擔任寄養家庭15年的邱麗雲，照顧遭遇家庭變故的小孩，讓女兒謝婷玉從小耳濡目染，謝女有保母資格決定和丈夫投入寄養家庭。市長林智堅12日肯定邱麗雲母女傳承愛的信念，並向寄養家庭致謝說「謝謝你們與市府一同守護新竹的孩子！」

邱麗雲有4名子女，喜歡小孩的她，15年來陸續照顧過26個孩子，目前家裡有4歲小恩、小羽及5歲小琪3名寄養孩童，其中小恩母親未婚生下他後，因親職能力不彰且居無定所，法院裁定市府監護由林智堅擔任他的「市長爸爸」。

「過程難免辛苦！」邱麗雲說，許多孩子剛來時，因過往家暴經驗缺乏安全感，或有發展遲緩、身心障礙等問題，要主動耐心陪伴，帶孩子參加早療或語言療程，現在每天都要騎車載3名孩子到不同學校上課。

邱麗雲拿出照片分享印象最深的照顧經驗，是1對因家暴身心受創的小兄妹，在3年多的寄養期間，一家人陪伴走出心理創傷，小兄妹6、7歲時出養至美國，至今3度回台探望她，還努力學中文，以便能跟「台灣媽媽」聊天。

謝婷玉說，她高中時家裡開始寄養工作，把孩子們當成弟妹對待，十分熱鬧，自己在托嬰中心工作多年，有托育人員證照，今年決定與丈夫黃志文一同投身寄養家庭的服務行列，傳承父母對愛的信念。

林智堅也分享珍藏在抽屜裡的寄養孩子照片說，這是支撐他繼續努力的力量，每當沮喪時就會拿出來看看，提醒自己「如果我們多做一點，孩子就能幸福一點」。

新竹縣市現只有48戶寄養家庭，數量明顯不足，寄養安置費用已調高成每月2萬3000元至2萬7300元間，市府歡迎有熱忱家庭能加入寄養家庭的行列，可聯繫新竹家扶中心，電話：03-5678585。

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