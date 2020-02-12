國民黨主席補選政見說明會

國民黨黨主席補選定3月7日投票，目前黨內有郝龍斌與江啟臣參選，今（12）日舉行政見說明會，江、郝交鋒，暢談理念。

江啟臣表示，發表政見不是在爭奪大位，也不是爭取個人利益，而是為了國民黨未來找出路，未來要面對的是艱辛的改革。

江啟臣指出，國民黨已經到了無法迴避改革的重要關頭，面對年輕選票的損失、主流民意的挑戰、民進黨的專橫跋扈，以及新政黨的蠶食鯨吞，如果不奮起，恐怕將面臨持續的萎縮，逐漸凋零，所以要有改變的勇氣，而這次改選也是國民黨改造的起點。

對於2016、2020兩次選舉大敗，江啟臣說，凸顯國民黨不管在組織運作、核心價值、政策路線、提名機制以及人才培育，都無法因應時代需求，需要重新設計調整。

此次參選，江啟臣發動「KMT Redesign」國民黨重設計，促成黨的現代化，至少有三項工作，包含黨務改革、核心價值的論述更新、人才培育與政策研發機制。

國民黨要跟上時代要貼近民意，江啟臣主張黨現代化五大訴求，包括組織的扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化。

(中時電子報)