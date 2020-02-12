民進黨主席卓榮泰12日主持中常會前，受訪評論陸配子女管制回台措施。（黃世麒攝）

陸委會昨天下午宣布基於人道考量，對於是否開放陸配子女准許入境政策一日三變，連民進黨立委都看不下去，民進黨主席卓榮泰今受訪表示，政府內部要做些檢討，以後更要深思熟慮。

不過卓榮泰也緩頰說，據他所知，今天相關部會已經做了最後決定，將不繼續執行昨天的宣布，這將是台灣民意的展現，在聽到這種反應後，極快反應大家所需要的政策上的暫停。

對於陸委會政策引發爭議，卓榮泰今中執會前受訪表示，據他了解，陸委會是基於過去有ㄧ些已經在執行的方式或政策，做了昨天的延續，但顯然是台灣社會面對這個疫情，大家還以保護台灣國內安全最為重要，人民有這樣期待，所以陸委跟行政院部會。

他說，據他所知，今天已經做了最後決定，將不繼續執行昨天的宣布，這將是台灣民意的展現，在聽到這種反應後，極快反應大家所需要的政策上的暫停，當然政府內部要做些檢討，以後更要深思熟慮，但是也向人民表達，為了守住台灣，會更彈性，更敏感應對所有需求。

至於名嘴趙少康表示，這次疫情不是台灣防疫做得很好，是總統政治運氣很好，引發網路論戰？

卓榮泰表示，要相信人的努力，他始終相信，所有都是靠努力不是靠運氣，台灣不論是選舉、經濟，都是要靠努力佔決大部分，政治人物在批評都很容易，若同樣標準在自己身上，不是樣樣都及格，希望能有點反省的意思。

(中時 )