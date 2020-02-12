波音：受疫情衝擊 今年航空貨運業不太可能成長 14:332020/02/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大貨機製造商波音（Boeing）高層周三表示，受到中國市場因疫情衝擊的挑戰，全球航空貨運業今年不太可能成長。 波音商業飛機事業行銷副總裁廷賽斯（Randy Tinseth）在新加坡航空展指出，拜中美簽訂初步貿易協議所賜，該公司原先預期今年空運市場成長1～2％。 廷賽斯說：「倘若旅遊與飛航情況不佳，這勢必會面臨壓力，我認為空運業今年很難出現成長。」 波音並警告，病毒疫情將打擊航空業者的營收獲利表現。 (工商 ) #波音 #疫情 #貨運業 #空運 也許您會感興趣 推薦閱讀 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 廣州深圳 可徵用民宅防控疫情 19:052020/02/11 兩岸 新冠肺炎肆虐 資誠：陸觀光、交通產業斷崖式下跌 首季GDP僅4.5％ 20:282020/02/11 財經 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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