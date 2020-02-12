全球最大貨機製造商波音（Boeing）高層周三表示，受到中國市場因疫情衝擊的挑戰，全球航空貨運業今年不太可能成長。

波音商業飛機事業行銷副總裁廷賽斯（Randy Tinseth）在新加坡航空展指出，拜中美簽訂初步貿易協議所賜，該公司原先預期今年空運市場成長1～2％。

廷賽斯說：「倘若旅遊與飛航情況不佳，這勢必會面臨壓力，我認為空運業今年很難出現成長。」

波音並警告，病毒疫情將打擊航空業者的營收獲利表現。

(工商 )