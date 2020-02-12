董至成12日遭爆與老婆羅若云（董嫂）婚姻亮紅點，且私下情緒管理出狀況，他受訪無奈表示：「說我家暴、動手動腳最可惡，都是空穴來風，對我影響真的太大！你說我離婚，我可以接受，你說我亂七八糟會家暴，我一點都不能接受！」他激動反問：「可以問問到過我家的人，我真的不是這樣，也沒那個狗膽，我老婆別對我家暴就好，我還家暴她哩。」

董至成說：「我們分居快3年，我在北京，她在台北，距離本來就是一個問題，但我們感情還是蠻好的，至於離不離婚，我覺得對我們2個都已經五十多歲的人來講，只是一個印章、一張紙的問題，可能我太太看得沒這麼重。」他坦言現在還在努力中，但更擔心的是獨子，「我們最不希望影響初二的兒子，大家都知道他是董至成兒子，不要讓孩子在學校被背後說話，用不同的眼光看待，希望這事情能圓滿就圓滿，讓他受傷程度降到最少。」

至於《鏡周刊》點出董至成夫妻因過年沒回家鬧翻，董至成除夕先回董媽媽家，初三才跟老婆報備，他無奈解釋，「我本來在大陸有活動，但因疫情取消，初一才搶到回台機票，怕有病菌感染小孩，所以才回我媽媽家，算是自我隔離的方式，怎麼報導變成這樣，很無奈。」他透露與經紀公司正在討論中，有提告打算。

(中時 )