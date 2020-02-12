武漢肺炎疫情造成台灣不但口罩缺貨，連酒精、漂白水排隊也難買到，一度造成民眾排隊熱潮，其實對於防疫的消毒殺菌，不單單只是戴口罩跟勤洗手而已，也要看是否能夠達到高效果，我國研究菌類權威施宗雄就建議民眾多使用含有次氯酸的液體，可以對環境中各種病菌有抗菌效果，並提出專業數據做為參考。

研發菌類多年的權威教授施宗雄，認為次氯酸水的殺菌效果，比起酒精、漂白水等更加有效。（圖／宋柏誼攝）

施宗雄帶著本刊前往實驗室進行解說，他拿著市售各種消毒液體如漂白水、碘酒、酒精、肥皂液體以及次氯酸水相比較，並利用動物的實驗來說明，並解釋經過10至30秒的實驗後，次氯酸水可有效把「豬霍亂沙氏桿菌」、「豬丹毒絲狀菌」等菌種完全殺滅，是最有效的殺菌液體。

施宗雄說，民眾可以把抹布泡在次氯酸水中幾分鐘，然後再拿出擰乾擦拭桌面，不但可以有效殺菌也可除臭。依據實驗室的數據，若民眾使用酒精不但對於消滅病毒效果不佳，而且還會使皮膚粗糙；若使用碘酒的話，濃度萬一太高還會燒傷皮膚，至於漂白水則是會嚴重汙染環境。

施宗雄強調，其實次氯酸水在日本的食品製造界跟服務餐飲業上都被廣泛利用，特別是在乳品上面的管制更嚴格，6年前因日本北里大學擁有的專利到期後，才開放到世界各地。

次氯酸水當初率先使用就是在製造乳製品，後來次氯酸水專利到期後，才被《旺旺集團》董事長蔡衍明買來使用在自家的宜蘭食品本業中，現在更積極推廣到一般民眾家庭中，建立「水神抗菌液」當作平價銷售的品牌。

號稱益生菌之父的施宗雄，50年前就專心研究對人體有幫助的好菌，從東海大學農學院長退休後，在國內業界是權威龍頭，後來又被找去擔任寶泉望生物科技董事長，跟國內多間企業跟研究機構合作多年，享有名望。

(中時電子報)