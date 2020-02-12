謝震廷大3歲女友張瑀將於14日情人節推出全創作單曲〈瓦力 Lone-E〉，她輕輕吟唱出戀人相愛卻又感到寂寞的孤寂感，純粹的氣音唱腔會讓人想一聽再聽並跟著她的歌聲想到電影《瓦力WALL-E》中的兩個單純機器人的愛情。張瑀希望可以透過這首歌傳達給歌迷朋友「音樂成為彼此的橋樑，它陪伴著你。而等到彼此靠近時，我會感謝有你陪伴著。」

張瑀表示因看過電影深受感動而寫下這首歌曲，並同時提醒自己要保持初心。自小就接觸音樂的張瑀，國小一年級開始學習古典鋼琴，之後在大專院校比賽中翻唱棉花糖樂團的歌曲後，於 2014 在 網路上被大家聽見而受到矚目，並與妹妹張璿北上組成「核桃 KurumiQ」樂團，曾發行過創作EP《相信自己才是最重要的的啊》。

與謝震廷穩交4年，單飛的張瑀與唱片公司簽約後，從數十首DEMO中選擇了〈瓦力 Lone-E〉作為她首支個人正式發行單曲，想送給一路相伴她的歌迷一份心意，也期望自己在孤單的音樂創作路上堅定前行。

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(中時電子報)