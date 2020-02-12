警方經過好幾個月的埋伏與跟監，於1月31日發現老翁也將遭相同手法上當。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋警分局近日獲報有詐騙集團以話術誘騙被害人上當，於是成立專案小組追查；日前發現嘉義市一名老翁將遭詐，立即趕往交易地點攔阻，老翁正要把畢生積蓄88萬元給詐騙車手，警方一出現，老翁以為警方要搶奪財物，不斷呼救還出手攻擊，警方出示證件後，老翁不好意思地向警方致歉。警方10日循缐逮捕車手頭，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方半年前接獲民眾報案指，有人因詐騙集團謊稱「你兒子向地下錢莊借錢，目前被擄走，需幫忙還債」等話術，而被受騙上當，造成財物損失；警方成立專案小組，收集相關資料並加以分析，經過好幾個月的埋伏與跟監，於1月31日發現老翁也將遭相同手法上當，因此，立即趕往現場阻詐。

警方抵達現場後上前阻止，並請老翁配合回警局作筆錄，老翁竟誤以為警方是搶匪，一度發生激烈拉扯，警方出示證件並安撫他的情緒後，老翁才驚覺自己搞錯了，事後老翁對於自己的行為感到抱歉，並感謝警方守住他88萬元畢生積蓄。

警方當天現場將1名車手逮捕，10日循缐至桃園市逮捕1名車手頭，全案依詐欺罪送辦。警方呼籲民眾，應隨時留意不明來電，並關懷家中之父母親，以免遭受詐騙，如發現不法犯罪情事，應立即向警方反映，或撥打165或110查證，以免受騙。

(中時 )