全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日表示，受到新型冠狀病毒肺炎（下稱新冠病毒）疫情影響，台灣旅遊、航空、餐飲、住宿等觀光、旅遊及多數服務業受到嚴重衝擊，中小企業也承受資金壓力，盼政府盡快提出紓困措施，協助業者度過難關。

賴正鎰提到，中小企業因為規模小、應變力弱，盼政府能夠在幾個方面提供協助；首先，在營業所得稅方面給予補助或減稅；第二，部分業者面臨租金壓力，盼能夠給予補貼；第三，對於勞工部分，給予薪資上的協助；第四，在房屋稅、地價稅上，能給予減免；第五，在金融方面，中小企業可能會出現資金斷鏈的危機，盼可提供中小企業低利、無息貸款，幫助中小企業度過難關。

另外，賴正鎰建議政府，電價近期要針對調漲與否進行審議，但鑒於疫情對產業的影響，希望政府也可以聽到企業的聲音，暫緩調漲基本工資與電價，減輕企業壓力。

針對接下來的疫情發展與經濟走向，賴正鎰預估，台灣有SARS的防疫經驗，政府在第一時間就已經管控下來，目前疫情是可控的，因此，台灣的疫情應該會在2月底告一段落；而台經院原先公布今年GDP為2.67％，雖Q1受到影響，但全年GDP2.2％、2.3％應該是守的住。

至於大陸方面，賴正鎰表示，由於大陸疫情的擴散面廣、感染人數多，因此，大陸的消費力要恢復還要一段時間，但大陸的政府已積極防止擴散，應該3、4月有望恢復。

(旺報 )