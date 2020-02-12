原營區綠色隧道全數保留，並鋪設高架棧道，讓民眾與小動物不會互相干擾。(莊曜聰攝)

重劃區還有滯洪池設計，兼顧景觀及防災效果。(莊曜聰攝)

台南市政府以都市計畫結合公辦市地重劃開發的新營長勝營區在2018年動工，經歷近2年時間終於完工，預計在3月6日正式啟用，重劃區涵蓋住商、文教及公設用地，還將營區特有的榕樹綠色隧道保留，兼顧開發及環境，未來將成為新營一處特色休憩場所，可望帶動地方經濟發展，從當初規畫到完成耗費20年時間，讓在地鄉親相當期待。

營區部分設施以迷彩重新塗裝並修繕後保留。(莊曜聰攝)

重劃區鳥類生態豐富，圖為黑冠麻鷺。(莊曜聰攝)

長勝營區原為陸軍通信訓練基地，2000年陸軍部隊撤出後，園區閒置荒廢，當時的台南縣政府為發展第二行政中心，推動都市計畫變更，但因自辦市地重劃同意比例一直無法通過法定門檻而延宕，縣市合併後，南市府改以公辦市地重劃方式開發，在2014年經都委會再次審議通過。

原長勝營區內老樹景觀獨特，還成為電影拍片場景，甚至還有二級保育鳥類「鳳頭蒼鷹」，台南市政府地政局長陳淑美表示，為完整保留區內既有生態及綠色隧道，採用低衝擊的開發方式，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，營造綠地公園特色，還能滿足市民遊憩需求。

區塊內的樹木幾乎全數保留，436棵中只有37棵因為開闢道路需求，移植到公設用地內，且採用全樹冠移植工法提升存活率，綠色隧道則原地保留，並加入高架棧道設計，讓民眾方便入內感受芬多精，小動物也能自由穿越林間，不會互相造成干擾。

除了植栽外，當初的陸軍營區意象也保留，如為防空襲遮蔽軍用卡車，以榕樹分隔自然形成的特殊停車位，還有舊彈藥庫、崗哨等，都已經以迷彩塗裝並重新修繕，還能讓曾在此服役的民眾懷念當年情景，也是另一項休憩特色

長勝營區重劃總面積共11.34公頃，包括7.2公頃的住宅區、商業區、行政文教區等可建築用地，還有4.14公頃的公園、廣場、停車場等公共設施用地，可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加公園休憩空間，並串連周邊鐵道文化景觀資源，成為新亮點。

(中時 )