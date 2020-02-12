對新冠肺炎疫情的擔憂情緒略降，周二美股標普500指數和那斯達克指數連續第2日創下收盤新高。台股今早再度由台積電(2330)領軍，股王大立光(3008)大漲呼應，電子權值股領軍，台股短多勢如破竹、開高走高，收盤大漲逾百點，漲110點至11774點，尾盤一度觸及11800點，台股今日回到季線關卡以上，全年成交值增至1487億元。

聯準會(Fed)主席鮑爾周二赴國會出席貨幣政策聽證，他對美國經濟前景表示樂觀，但聯準會正持續密切關注威脅美國及世界經濟的風險之一「新冠肺炎」。中國傳染病學專家鍾南山預計疫情本月達高峰，有望4月終結。周二收盤，道瓊工業指數持平，標普500指數、那斯達克指數微漲，費城半導體指數大漲2%最強勢。半導體類股強勁上攻，台積電ADR大漲2.88%。

美股強勢，持續高檔整理。台積電今早跳空開高，漲2元為333.5元，領先台股封閉1月30日鼠年開紅盤的大跳空缺口。股王大立光大漲呼應，加上蘋果供應鏈的鴻海(2317)齊攻，聯發科(2454)、日月光投控(3711)等大型股均上漲，以及財報交出好成績的台郡(6269)強攻漲停；台股持續在電子股領軍，開高站上11700點，中場買盤追價，漲點擴大至逾百點，尾盤觸及11800點，且包括富邦金(2881)、國泰金(2882)率金融股指數走高，以及裕隆(2201)集團及和泰車(2207)等領軍汽車股走揚；電子主攻，金融及傳產助攻，台股收在今日相對高點，站上季線關卡。

台股今日開高走高，收盤指數收復季線，本周三個交易日開低走高，今日為連續第三天上漲。台股雖鼠年開紅盤不利，但指數在台積電帶動愈走愈高，半年線約11,330點支撐強勁，在今日克服季線後，預料上檔壓力為月線的11,820點附近，台積電能否持續強勢整理為後市觀盤重點。

(時報資訊)