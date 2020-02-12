台大醫院生醫園區分院急診開幕，將提供急診醫療。（莊旻靜攝）

瑞昱半導體捐贈200萬給肺病防治基金會，將提供新竹縣、市各250名警察做低劑量肺部電腦斷層篩檢。（莊旻靜攝）

增加急診能量！台大醫院生醫園區分院12日上午舉辦「急診暨CT開幕記者會，院內急診建立獨立的毒化災沖洗區域、規畫負壓診療室，可因應毒化災、傳染病的急救。會中瑞昱半導體捐贈200萬給肺病防治基金會，指定提供新竹縣、市各250名警察做肺部低劑量電腦斷層篩檢，守護第一線執行員警健康。

台大醫院生醫園區分院長余忠仁表示，急診設置負壓診療室，若有如新冠肺炎、大型傳染病發生，患者可在此檢查，並經由特別管道進入負壓病房。院內目前每病房設置2個負壓隔離室，不過目前僅開1間，也尚未收治疫情相關病例。

台大醫院生醫園區引進的640切超先進電腦斷層掃描儀，可助醫師、醫療人員做更精準判斷。（莊旻靜攝）

由於醫院位於生醫園區內，因此建置毒化災沖洗區域，以因應可能發生的化學災變，余忠仁說，藉由生醫園區醫院開幕，在台大各體系內可以偕同轉診，並提供在新竹、竹苗民眾完善的照護，3月加護病房也會開幕，給民眾更堅強的支持。

瑞昱半導體榮譽董事長葉博任、肺病防治基金會董事長陳晉興12日也出席「肺癌篩檢捐贈活動」，葉博任表示，警察平日維持交通、治安，拋磚引玉捐贈小錢，期望能透過生醫園區分院良好設備，讓警察可以得到最好治療。肺病防治基金會董事長陳晉興也表示，肺癌已經是新國病，每年因肺癌往生約有9000多人，因此積極推廣低劑量電腦斷層篩檢，期望能及早發現及早治療。

余忠仁本身也是胸腔內科醫師，他說肺癌當中7成是與抽菸無關的肺腺癌，且早期無症狀、無法透過胸部X光或是一般健康檢查得知，低劑量電腦斷層是目前唯一能有效篩檢早期肺癌的工具，院內引進的640切超先進電腦斷層掃描儀與總院同步，且搭配各式軟體，有助醫師精準判讀，守護病患健康。

(中時 )